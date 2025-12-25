İşler tersine döndü: Evlenmek için kaçırdığı kocasıyla 15 yıl sonra hayallerindeki düğünü yaptılar

İkinci düğünü yaparak eşi Havanur Yanmaz’ın hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Serdar Yanmaz, “Bir gün eşim beni aradı ve acil şekilde kapıya çıkmamı istedi. Kapıya çıktığımda arabayla gelmişti. Beni arabaya bindirdi. Ne olduğunu sorduğumda ‘kaçıyoruz’ dedi. Nereye kaçıyoruz diye sorunca da ‘kaçtık, bitti’ cevabını verdi. O gün başlayan yolculukla 15 yıllık bir evliliğimiz oldu. Evliliğimizin 15'inci yılında yeniden bir düğün yapmaya karar verdik. Çünkü ilk düğünümüz istediğimiz gibi olmamıştı, eşimin içinde hep bir ukde kalmıştı. Ben de onun bu hayalini gerçekleştirmek istedim” diye konuştu.