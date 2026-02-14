İstanbul'da 5'inci kattan düşen genç Kübra hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi

'BİR ŞEY YOK YAŞIYOR'

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kölge kanlar içerisinde yerde yatıyor. Annesi Aysel Kölge (47) ise kızının başında sinir krizi geçiriyor. Vatandaşlar ise 'bir şey yok yaşıyor' diyerek kadını sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşların ise panik yaşadığı görülüyor.