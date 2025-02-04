İstanbul’un Fethi'nin görünmeyen kahramanları: Sultan Mehmed'i 'Fatih' yapan manevi sultanlar

Asıl adı Muhammed bin Hamza olan Akşemseddin, 1390 yılında Şam’da doğdu. Soyu, Hz. Ebubekir’e dayanmaktaydı. Henüz çocuk yaşta ailesiyle birlikte Anadolu’ya göç eden Akşemseddin, Amasya civarında ilim tahsiline başladı.





Küçük yaşta hafızlığını tamamladı ve klasik medrese eğitimi aldı. Ancak onu diğer âlimlerden ayıran şey, yalnızca dinî ilimlerdeki başarısı değil, aynı zamanda tıp, biyoloji ve ruh sağlığı konularındaki derin bilgisi oldu.





Zamanının en önemli tıp alimlerinden biri olarak tanındı ve mikropların varlığını, bulaşıcı hastalıkların sebeplerini açıklayan çalışmalarıyla dikkat çekti. Bu yönüyle, Batı dünyasının yıllar sonra keşfedeceği kavramları asırlar öncesinden dile getirmişti.



