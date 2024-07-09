|
Hayat

Jeff Bezos Türkiye'de servet değerinde hesap ödedi: 3,5 milyon TL'lik menü merak konusu oldu

Pınar Görgü
12:30 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 12:31 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos, bu yaz tatil için yine Türkiye sahillerini tercih etti. Dünyaca ünlü zengin, nişanlısı Lauren Sanchez ile Marmaris-Datça'da bulunan bir restoranda 100 bin Euro hesap ödedi.

1/ 6

500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında tatilini sürdürüyor.

2/ 6

Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

3/ 6

Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Marmaris'te konuk ettiği restoranda 100 bin euro hesap ödedi.

4/ 6

Menü merak konusu oldu

3,5 milyon TL'lik server değerindeki hesap sonrası herkes menüde neler olduğunu merak etmeye başladı.


5/ 6

Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti.

6/ 6
#Jeff Bezos
#amazon
#marmaris
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kabe örtüsünün özellikleri