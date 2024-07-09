Jeff Bezos Türkiye'de servet değerinde hesap ödedi: 3,5 milyon TL'lik menü merak konusu oldu

Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos, bu yaz tatil için yine Türkiye sahillerini tercih etti. Dünyaca ünlü zengin, nişanlısı Lauren Sanchez ile Marmaris-Datça'da bulunan bir restoranda 100 bin Euro hesap ödedi.

1 / 6 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında tatilini sürdürüyor.

2 / 6 Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

3 / 6 Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Marmaris'te konuk ettiği restoranda 100 bin euro hesap ödedi.

4 / 6 Menü merak konusu oldu 3,5 milyon TL'lik server değerindeki hesap sonrası herkes menüde neler olduğunu merak etmeye başladı.



5 / 6 Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti.