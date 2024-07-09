Jeff Bezos Türkiye'de servet değerinde hesap ödedi: 3,5 milyon TL'lik menü merak konusu oldu

Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos, bu yaz tatil için yine Türkiye sahillerini tercih etti. Dünyaca ünlü zengin, nişanlısı Lauren Sanchez ile Marmaris-Datça'da bulunan bir restoranda 100 bin Euro hesap ödedi.
500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında tatilini sürdürüyor.
Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.
Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Marmaris'te konuk ettiği restoranda 100 bin euro hesap ödedi.
Menü merak konusu oldu
3,5 milyon TL'lik server değerindeki hesap sonrası herkes menüde neler olduğunu merak etmeye başladı.
Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti.