Ünlü sanatçı Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerini endişelendiren ünlü sanatçı, gelişmelerin ardından 4,5 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Eşinin de kanser tedavisi gördüğü bilinen Keser, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
1 Ocak'ta 80. yaşını kutlayan usta sanatçı Mustafa Keser, sevenlerini üzen haberi duyurmuştu.
80 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.
Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu.
Eşi de kanser tedavisi görüyor
Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti.
Sağlık durumu belli oldu
Ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı.
Ameliyatın başarılı geçtiği ve Keser'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Operasyonun ardından duygusal bir açıklama yapan Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi.
1978 yılında evlenen Nilüfer ve Mustafa Keser çifti, uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Yunus Emre, Emrah ve Erkan adında üç oğlu bulunuyor.