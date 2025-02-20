Pembe ve Turuncu Bulutlar:





Peki, akşamları gökyüzünde gördüğümüz o muazzam pembe ve turuncu bulutlar nasıl oluşur? Gün batımı saatlerinde, güneş ışığının atmosferdeki moleküller ve su damlacıkları tarafından daha uzun bir yol alması gerekir. Bu ışık daha fazla dağılır ve mavinin yanı sıra, kırmızı, turuncu ve sarı gibi renkler daha belirgin hale gelir. Özellikle akşamları, güneşin batışı sırasında bu renkler, bulutlara yansıyarak onları pembe ve turuncu renkte görmemize neden olur.