İstanbul'da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.
İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.
Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
Kar yağışı sonrası oluşan manzara görsel şölen sundu.
Gökyüzündeki bulutlar, genellikle beyaz renkte görünürken, bazen farklı renklerde, özellikle pembe, turuncu veya gri tonlarında da karşımıza çıkabiliyor. Peki, bu renk değişiklikleri nasıl meydana gelir ve özellikle akşam saatlerinde gördüğümüz pembe bulutlar neyi simgeliyor? İşte gökyüzündeki bulutların renkleriyle ilgili merak edilenler.
Bulutlar, yeryüzünde yaşadığımız atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak minik su damlacıkları oluşturmasıyla meydana gelir. Bu minik damlacıklar, ışığı yansıtarak gözle görülebilen bulutları oluşturur. Ancak bu su damlacıkları, ışığın içinde farklı yollar izleyerek rengin değişmesine yol açabilir.
Beyaz Bulutlar:
Bulutların genellikle beyaz görünmesinin nedeni, güneş ışığının, bulutların içindeki su damlacıkları tarafından dağılmasıdır. Güneş ışığı, aslında beyaz renkte bir ışık karışımıdır. Ancak ışık, bulutlardaki su damlacıklarıyla etkileşime girdiğinde, tüm renkler birbirine karışır ve beyaz renkte bir ışık yayılır. Bu yüzden, bulutlar çoğunlukla beyaz renkte görünür.
Pembe ve Turuncu Bulutlar:
Peki, akşamları gökyüzünde gördüğümüz o muazzam pembe ve turuncu bulutlar nasıl oluşur? Gün batımı saatlerinde, güneş ışığının atmosferdeki moleküller ve su damlacıkları tarafından daha uzun bir yol alması gerekir. Bu ışık daha fazla dağılır ve mavinin yanı sıra, kırmızı, turuncu ve sarı gibi renkler daha belirgin hale gelir. Özellikle akşamları, güneşin batışı sırasında bu renkler, bulutlara yansıyarak onları pembe ve turuncu renkte görmemize neden olur.
Koyu Renkli Bulutlar:
Koyu gri veya siyah bulutlar ise genellikle yağmur bulutlarıdır. Bu tür bulutlar, daha fazla su damlası barındırır ve ışığın çoğu bu damlacıklarda tutulur. Sonuç olarak, ışık bulutlardan geçemez ve bu bulutlar koyu renklerde görünür. Yağmur yağması beklenen bu bulutlar, daha yoğun ve karanlık bir görüntü oluşturur.
Sarı ve Kahverengi Bulutlar:
Bulutların renginin başka bir nedeni de hava kirliliği olabilir. Hava kirliliği, bulutların içine daha fazla partikül ve toz maddesi ekler. Bu da bulutların renginin sarımsı veya kahverengimsi olmasına neden olabilir.