Karadeniz son 35 yılın en bereketli hamsi sezonunu yaşıyor

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise yaptığı açıklamada "Hava sıcak ama dağlardan eriyen karlar derelerle denize iniyor ve haliyle denizi soğutuyor. Harika bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Yaklaşık bir aydır hamsinin kilosu 50 TL’den satılıyor. Geçen sene de palamut bolluğu vardı. Bu sezon gibi ben böyle bir hamsi bolluğu görmedim. 3 aydır kesintisiz her gün hamsi çıkıyor. Eskiden de hamsi bolluğu yaşanırdı ancak ara sıra kaybolurdu. Ama bu sene hiç kaybolmadı sürekli, her gün hamsi çıkıyor. Hamsinin bu sezon en bol sezonunu yaşıyoruz" diye konuştu.







