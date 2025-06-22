Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor





Özellikle kadın istihdamıyla dikkati çeken ve hasat sezonunda tam kapasite çalışan tesislerden yapılan ihracat, son 6 yılda 17 kat artarak geçen yıl 497 milyon dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın ilk 5 ayında ihraç edilen 23 bin 307 ton Türk somonu karşılığında 159 milyon 940 bin dolar gelir sağlandı.



















