Kayınvalidesini kaybeden fedakar kadın 7 yıldır engelli kayınbiraderine bakıyor

"Kayınbiraderimi kendi evladım gibi gördüm"





Süreci dile getiren Gülbahar Yıldırım, "Ben 7 yıldır kayınbiraderime bakıyorum. Kaynanam öldükten sonra kayınım bende kaldı. Kayınbiraderimi kendi evladım gibi gördüm. Benim bir evladım gibi ve yanımdadır. Bakıyorum, banyosu gibi bütün ihtiyaçlarını, hizmetini ben yapıyorum. Benim de huzurevine vermeye gönlüm razı olmadı. Vicdanım el vermedi. Eşim de 7 ay önce vefat etti. Kayınım 6 aylıkken kızamık hastalığı geçirmiş ve bedensel engelli kalmış. Herhangi bir ihtiyacını karşılamıyor. Banyosu, yemeği gibi bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Bütün yetkililerden ricam kendisinin babasından kalan evi var, üstüne çatı, içine de tuvalet ve banyosunu yapsalar çok iyi olur. Biz kendisine yine yardımcı oluruz" dedi.