'Keloğlan Aramızda' filminde hayat verdiği Fatma karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu meğer yıllardır ekranlarda gözümüzün önündeymiş... Çocuklar Duymasın ve Aşkı-ı Memnu gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncunun Fatma Karanfil olduğu ortaya çıktı. Ancak 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den bugün acı haber geldi. Bir hafta önce entübe edilen usta oyuncu hayatını kaybetti. Peki Fatma Karanfil kimdir, neden öldü, hangi dizilerde oynadı?

1 / 28 Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi ünlü dizilerde rol alan Keloğlan'ın Fatma'sıyla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

2 / 28 Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sının, Aşk-ı Memnu ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerin sevilen oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu.

3 / 28 Yeşilçam'ın güzel oyuncusunu meğerse yıllardır ekranda izliyormuşuz...

4 / 28 Yeşilçam'ın efsane yapımlarından olan Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fatma Karanfil çıktı.

5 / 28 Bir dönem güzelliğiyle herkesi büyüleyen usta oyuncu meğerse Aşk-ı Memnu'nun sevilen karakteriymiş.

6 / 28 Fatma Karanfil'in aslında birçok dizide rol aldığı öğrenildi.

7 / 28 Usta oyuncunun Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın ve Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı öğrenildi.

8 / 28 USTA OYUNCU FATMA KARANFİL VEFAT ETTİ

Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakteri Şayeste ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.

9 / 28 Bir süredir kanser tedavisi gören Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilmişti.

10 / 28 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.





11 / 28 4. evre kanser olan Fatma Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

12 / 28 Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.





13 / 28 Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söylemişti.

14 / 28 FATMA KARANFİL KİMDiR? Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu.

15 / 28 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.

16 / 28 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı.

17 / 28 Geçmişte de kansere yakalanmıştı

Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

18 / 28 2001 yılında yeniden sahnelere dönen güzel oyuncu, Huzur Sokağı ve Çocuklar Duymasın gibi projelerde de yer almıştı.

19 / 28 Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.

20 / 28 Son olarak ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.

21 / 28 FATMA KARANFİL'İN SON HALİ

Kanserle mücadele eden usta oyuncu Fatma Karanfil'in son halini bir seveni böyle paylaşmıştı.

22 / 28

23 / 28

24 / 28

25 / 28

26 / 28

27 / 28