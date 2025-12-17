Kenan İmirzalıoğlu 2028 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olacak mı? İddialara cevap geldi

Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan siyasete gireceği yönündeki söylentilere net bir dille cevap verdi.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaların, oyuncu Tolga Karel’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmesinin ardından İmirzalıoğlu’ndan açıklama geldi.
Tolga Karel paylaşmıştı
“Yaprak Dökümü” dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kenan İmirzalıoğlu’nu 1997 yılından bu yana tanıdığını belirterek, “2028 AK Parti Milletvekili adayı Kenan’a şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.
Tolga Karel'in iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama
Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan milletvekilliği iddialarına açıklık getirdi.
Ünlü oyuncu, siyasete girmeyi düşünmediğini vurgulayarak, “Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. Benim işim oyunculuk” dedi.
İmirzalıoğlu’nun açıklamasıyla birlikte, AK Parti’den Milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar yalanlandı.