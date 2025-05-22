Kestaneyi kurtarma mücadelesi: Üretilen böcekler tek tek dallara bırakıldı

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "Bu gal arısı, tomurcukları deforme ediyor ve kırmızı renkli galler oluşturuyor. Ağaçlarda da doğru dürüst yapraklanma da olmuyor. Verimi yüzde 50 ile 70 düşürebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir zararlı. 2013 yılında ülkemize giriş yaptı. İlk önce Yalova ilinde tespit edildi. Daha sonra da Karadeniz Bölgesi'ne de taşınmış oldu. Bu zararlıyla mücadelede, biyolojik mücadele çok önemli. Türkiye kestanenin gen merkezi. Anadolu kestanesinin gen merkezidir. Ülkemizde yaklaşık 70-75 bin ton kadar kestane üretimi var; ama şu anda kestaneliklerimiz gal arısı zararlısı tehdidi altında. Bu zararlıya karşı Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 'torymus sinensis' diye bir böcek üretimi yapıldı" dedi.







