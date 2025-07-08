Her sene yaz başlarında ‘zayıflama çayları’ satışı maalesef reklamlarla birlikte ani bir yükselişe geçiyor. En kötüsü de bilinçsiz bir şekilde bunların internet ortamında ve kolayca ulaşılacak olan marketlerde satılması. Kontrolsüz, doktor ve eczacı uzman görüşü olmadan satılan bu çaylar organ ve hayat kaybına neden olabiliyor”