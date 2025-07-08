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Kilo vermek isteyenler sıkça tüketiyor ancak zehir saçıyor: Uzman isim 'Organ kaybına neden olabilir' diyerek uyardı

Kilo vermek isteyenler sıkça tüketiyor ancak zehir saçıyor: Uzman isim 'Organ kaybına neden olabilir' diyerek uyardı

14:228/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yaz aylarında kilo vermek isteyen kişilerin ilk tercihi olan zayıflama çayları, yanlış tüketildiğinde sağlığı tehdit ediyor. Bilinçsizce içilen bazı karışımların kalp ritmini bozabileceği ve karaciğere zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunan uzman isim, en tehlikeli bitkiyi de açıkladı.

Kilo vermek amacıyla kontrolsüzce tüketilen bazı bitki çayları, sandığınızdan daha tehlikeli. Uzman isimden net uyarı geldi: Bilinçsiz kullanım organ kaybına kadar gidebilir.

Zayıflatan bitki çaylarının hayati risk taşıdığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, en tehlikeli bitkinin ne olduğunu açıkladı.


Saydan, “Çayların içinde 2 bin civarında aktif kimyasal madde var. Kontrolsüz şekilde piyasaya sürülen bu ürünler, halk sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Ruhsatlandırma ve denetim süreçleri düzene girmediği sürece, bu tür ürünler ölüm saçmaya devam edecek. Bu ürünler, kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Maalesef, toplumda bitkisel ürünlere yönelik yanlış bir güven algısı var." dedi.



Ciddi sorunlara yol açar

Hürriyet'e konuşan Saydan, şunları söyledi;

"En iyi bilinen ve en tehlikeli örnek sinameki yaprağı çayıdır. Zayıflama çaylarına konulan, özellikle de kabızlık tedavisinde sıkça başvurulan bir çay olan sinameki, 3 haftayı aşan kullanımda bağırsakta kalıcı hasara, daha uzun vadede ise tümörlere sebep olabilir. Ayrıca bağırsaklarda kronik bir tembellik ortaya çıkabilir.



Her sene yaz başlarında ‘zayıflama çayları’ satışı maalesef reklamlarla birlikte ani bir yükselişe geçiyor. En kötüsü de bilinçsiz bir şekilde bunların internet ortamında ve kolayca ulaşılacak olan marketlerde satılması. Kontrolsüz, doktor ve eczacı uzman görüşü olmadan satılan bu çaylar organ ve hayat kaybına neden olabiliyor”

#bitki çayları
#zayıflamak
#sağlık
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