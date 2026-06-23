Kiracısına ulaşamayan ev sahibinden dikkat çeken protesto

"Kiracılarımı, rahmetli büyüklerine mezarlıkta şikayet ettim"

Kiracılarından muhatap bulamayınca mezarlığa giderek merhum büyüklerine şikayet ettiğini dile getiren Süleyman Demircan, "Bu süreçte maddi kaybım 10 Şubat-10 Haziran arası kiralardan 64 bin TL, aidat 8 bin 875 TL, 3 bin 400 TL de ısınma bedeli olmak üzere toplam 76 bin TL’dir.