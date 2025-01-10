Korkutan virüs pik yaptı, çocuklar arasında hızla yayılıyor: Uzman hekim 'kalabalıktan uzak durun' diyerek uyardı

Dr. Çağ, bu dönemde ailelerin alabileceği önlemlerle ilgili şunları söyledi: “Henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar, birçok virüse karşı savunmasızdır. Özellikle kreş ve okul ortamında, hasta çocukların diğerlerinden izole edilmesi önemlidir. Hasta çocukların okula gönderilmemesi hem çocuğun iyileşme sürecini hızlandırır hem de diğer çocukların enfekte olmasını engeller. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni bağışıklığı güçlendiren en önemli faktördür. Sağlıklı beslenen ve gelişimi normal seyreden bir çocuğa ekstra bir vitamin takviyesi gerekmez. Ancak iştahsızlık ya da gelişim geriliği varsa, çinko gibi bazı destekler doktor önerisiyle kullanılabilir.”







