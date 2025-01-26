Kurtçu Doğan neden öldürülmedi: Mehmed Fetihler Sultanı'nın yapımcısı ilk kez açıkladı

Kurtçu Doğan neden öldürülmedi

Kurtçu Doğan'ın çok sevildiğini söyleyen Özekin, "Kurtçu Doğan diye bir karakterimiz var bizim. Kurtçu Doğan aslında tarihte falakaya çekildikten sonra Fatih'in dünyasından uzaklaştırılıyor. Bir rivayete göre köyüne dönüyor sürülüyor, kendi memleketine dönüyor. Bir rivayete göre ölüyor. Sistemde kaldığına dair kuvvetli bir rivayet bulamadık. Ama adam çok sevildi. Böyle bir durumda, yüz binlerce insanın böyle tarif ettiği bir karakteri hadi köyüne gönder. Gönderemezsin. Şimdi Kurtçu Doğan’ı öldüremedik, köyüne de gönderemedik. Akşemsettin’in kapısına gönderdik orada bir tövbe etti, rehabilite oldu. Çok enteresan, bir cenazeye gidiyorum. Taziye vereceğim, tabut orada, cenaze sahibi diyor ki; ‘Kurtçu Doğan ölmeyecek değil mi?’ Şimdi böyle bir durumda sen nasıl öldüreceksin?" ifadelerini kullandı.



