Kurtçu Doğan neden öldürülmedi: Mehmed Fetihler Sultanı'nın yapımcısı ilk kez açıkladı

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri olan Kurtçu Doğan, hem dizideki rolü hem de tarihteki yeriyle merak konusu olmaya devam ediyor. Kurtçu Doğan'ın ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken, karakterin dizideki akıbeti de belli oldu. Dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, Kurtçu Doğan'ın neden öldürülmediğini ilk kez Yeni Şafak'a açıkladı.
TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Osmanlı tarihinde Yeniçeri ocağının ağası olarak bilinen Kurtçu Doğan, dizide de Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Kurtçu Doğan, özellikle Buçuktepe isyanı olarak bilinen ve Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutan bir isyanın öncülerinden biri olarak anılıyor.
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde Kurtçu Doğan karakteri, bu tarihi olayları temel alarak kurgulanıyor. Dizi, Kurtçu Doğan'ın hem liderlik özelliklerini hem isyan sürecindeki kararlarını dramatik bir şekilde işliyor. Tarihi gerçeklerle kurgusal öğeleri harmanlıyor. Karakterin ölümü de dizide bu çizgide ele alınıyor.
Dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, bu hafta Yeni Şafak'ta yayınlanan ‘Bir Başka Mesele’nin konuğu oldu. Diziyle ilgili tüm sorulara cevap veren Özekin Kurtçu Doğan'ın neden öldürülmediğini de Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'e açıkladı.
Kurtçu Doğan neden öldürülmedi
Kurtçu Doğan'ın çok sevildiğini söyleyen Özekin, "Kurtçu Doğan diye bir karakterimiz var bizim. Kurtçu Doğan aslında tarihte falakaya çekildikten sonra Fatih'in dünyasından uzaklaştırılıyor. Bir rivayete göre köyüne dönüyor sürülüyor, kendi memleketine dönüyor. Bir rivayete göre ölüyor. Sistemde kaldığına dair kuvvetli bir rivayet bulamadık. Ama adam çok sevildi. Böyle bir durumda, yüz binlerce insanın böyle tarif ettiği bir karakteri hadi köyüne gönder. Gönderemezsin. Şimdi Kurtçu Doğan’ı öldüremedik, köyüne de gönderemedik. Akşemsettin’in kapısına gönderdik orada bir tövbe etti, rehabilite oldu. Çok enteresan, bir cenazeye gidiyorum. Taziye vereceğim, tabut orada, cenaze sahibi diyor ki; ‘Kurtçu Doğan ölmeyecek değil mi?’ Şimdi böyle bir durumda sen nasıl öldüreceksin?" ifadelerini kullandı.
Kurtçu Doğan karakterini kim oynuyor?
Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor. Kurtçu Doğan gibi tarihi figürlerin dramatize edilmiş hikayeleri, izleyicilerin tarihle olan bağını güçlendirirken, aynı zamanda tarihi olaylara olan ilgiyi artırıyor.
Ölümü hala gizemini koruyor?
Kurtçu Doğan, Çandarlı Halil Paşa'nın da desteğiyle Fatih Sultan Mehmet'e karşı Buçuktepe'de bir isyan başlatmıştır. Bu isyan, Osmanlı İmparatorluğu içindeki siyasi dengeleri etkilemiş ve sonuçları itibarıyla dönemin yönetim anlayışına dair önemli ipuçları sunmuştur. Fatih Sultan Mehmet, isyanı bastırmayı başararak Kurtçu Doğan'ı Yeniçeri ağalığı görevinden almış ve sürgüne göndermiştir. Sürgün hayatı boyunca Kurtçu Doğan hakkında fazla bilgi bulunmamıştır. Haliyle de onun ölümü hala gizemini koruyan olaylardan biri.
Tarihi diziler, bu karakterler aracılığıyla geçmişe ışık tutarken, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunma fırsatı buluyor.
Kurtçu Doğan'ın hikayesi de bu bağlamda, hem eğitici hem de ilgi çekici bir örnek teşkil ediyor.