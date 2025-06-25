Kurtlar Vadisi'nden sürpriz geri dönüş: Yeni projenin detaylarını efsane karakter ‘Pala’ duyurdu

Katıldığı bir programda konuşan Arıcı, Pala karakterinin gördüğü yoğun ilgiyi hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:





"Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın, başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz."