Kurtlar Vadisi'nden sürpriz geri dönüş: Yeni projenin detaylarını efsane karakter ‘Pala’ duyurdu

Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor, ama nasıl? Bombayı uzun soluklu dizinin sevilen karakterlerinden “Pala” verdi. Yıllar önce canlandırdığı “Pala” rolüyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı, yeni bir proje için kolları sıvadıklarının müjdesini verdi. Arıcı’nın açıklamaları, efsane dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar.
Pala geri dönüyor! Kurtlar Vadisi’nin karanlık ama sevilen karakterlerinden biri olan Pala, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Karaktere hayat veren Yüksel Arıcı, sürpriz projeyle ilgili ilk ipuçlarını ilk kez duyurdu. Yapımın direkt olarak bir “Pala filmi” olmadığını ancak hikâyenin merkezinde bu karakterin olduğunu ifade eden Arıcı, detayları böyle paylaştı...
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi 'Pala'dan sürpriz
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekilip çekilmeyeceği sık sık gündeme gelirken, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Dizinin unutulmaz karakterlerinden “Pala”ya hayat veren Yüksel Arıcı, yeni bir projeyle ekranlara dönebileceğini duyurdu.
Katıldığı bir programda konuşan Arıcı, Pala karakterinin gördüğü yoğun ilgiyi hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın, başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz."
Kurtlar Vadisi'nden ilham alacak
Açıklamalar, Kurtlar Vadisi'ne benzer hatta bu yapımdan ilham alan ama farklı bir hikâyeye sahip yeni bir yapımın yolda olduğuna işaret ediyor.
Pala karakterinin merkezde olacağı bu yeni proje, dizinin nostaljisini taşısa da yepyeni bir anlatım diliyle seyircinin karşısına çıkacak.