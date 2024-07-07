|
Hayat

Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık: Sevilen oyuncu dizinin altıncı sezonunda olmayacak

10:30 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 10:35 - 7/07/2024 Pazar
Diğer

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan "Kuruluş Osman" dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizi ekibinden bir ayrılık haberi geldi. Sevilen oyuncunun dizinin yeni sezonunda yer almayacağı iddia edildi.

1/ 9

'Kuruluş Osman' dizisinin 6. sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlaması planlanıyor.

2/ 9

Bozdağ Film, Orhan Bey dönemine geçmeden önce, Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ile bir sezon daha devam etme kararı aldı.


3/ 9

Yeni sezonda diziye yeni oyuncular katılacak, aynı zamanda bazı oyuncular diziye veda edecek.


4/ 9

Fenomen dönem dizisinde Konur Alp rolünü canlandıran başarılı oyuncu Berk Erçer’in diziden ayrıldığı öğrenildi.


5/ 9

Erçer, yeni sezon öncesinde farklı projeleri değerlendirmeye başladı.


6/ 9

Berk Erçer’in diziden ayrılması, izleyiciler ve dizi hayranları arasında üzüntü meydana getirdi.


7/ 9

"Kuruluş Osman" dizisinin altıncı sezonunda neler olacağı, hangi yeni karakterlerin hikayeye dahil olacağı ve Osman Bey'in karşısına çıkacak yeni düşmanların kimler olacağı merak konusu.


8/ 9

Dizi hayranları, yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor ve hikayenin nasıl şekilleneceğini görmek için heyecan duyuyor.

9/ 9

Bu yeni sezon, "Kuruluş Osman" dizisinin başarı grafiğini daha da yukarılara taşıyacak gibi görünüyor.

#Kuruluş Osman
#dizi
#Osman bey
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taşerona kadro yasası ile 90 bin işçi kamuya geçecek! Gözler Meclis'e çevrildi: Torba yasada taşeron var mı?