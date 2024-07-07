Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık: Sevilen oyuncu dizinin altıncı sezonunda olmayacak

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan "Kuruluş Osman" dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizi ekibinden bir ayrılık haberi geldi. Sevilen oyuncunun dizinin yeni sezonunda yer almayacağı iddia edildi.
'Kuruluş Osman' dizisinin 6. sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlaması planlanıyor.
Bozdağ Film, Orhan Bey dönemine geçmeden önce, Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ile bir sezon daha devam etme kararı aldı.
Yeni sezonda diziye yeni oyuncular katılacak, aynı zamanda bazı oyuncular diziye veda edecek.
Fenomen dönem dizisinde Konur Alp rolünü canlandıran başarılı oyuncu Berk Erçer’in diziden ayrıldığı öğrenildi.
Erçer, yeni sezon öncesinde farklı projeleri değerlendirmeye başladı.
Berk Erçer’in diziden ayrılması, izleyiciler ve dizi hayranları arasında üzüntü meydana getirdi.
"Kuruluş Osman" dizisinin altıncı sezonunda neler olacağı, hangi yeni karakterlerin hikayeye dahil olacağı ve Osman Bey'in karşısına çıkacak yeni düşmanların kimler olacağı merak konusu.
Dizi hayranları, yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor ve hikayenin nasıl şekilleneceğini görmek için heyecan duyuyor.
Bu yeni sezon, "Kuruluş Osman" dizisinin başarı grafiğini daha da yukarılara taşıyacak gibi görünüyor.