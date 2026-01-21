Yeni Şafak
‘Kuş cenneti’ Arin Gölü tamamen dondu: Gölün üstünden yürüdüler

08:5221/01/2026, Çarşamba
IHA
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve "Kuş cenneti" olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan Arin Gölü’nün tamamen donması, doğaseverler ve bölge halkı tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte göl yüzeyinde oluşan kalın buz tabakası, kışın en sert günlerinin yaşandığını gözler önüne serdi.

Yetkililer, soğuk hava şartlarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtirken, özellikle kuş türlerinin beslenme alanlarında daralma yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Doğal güzelliğiyle her mevsim farklı manzaralar sunan Arin Gölü, donmuş haliyle de güzel görüntüler oluşturdu.

Bölge sakinlerinden Fırat Uğur, Arin Gölü’nün bu denli donmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade ederek, kış mevsiminin bu yıl oldukça sert geçtiğini dile getirdi.

