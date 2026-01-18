Kuzey Marmara Otoyolu’nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Boğazköy mevkisinde meydana geldi.
F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü, kar yağışının etkisiyle oluşan kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönünde 2 şerit trafiğe kapatılırken, devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.