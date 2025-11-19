Marketten domates diye aldı evde çilek çıktı: Görünce şoka uğradı

GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR TEHLİKE YOK

Gıda uzmanları, bu durumun doğal bir oluşum olduğunu ve tüketim açısından herhangi bir risk taşımadığını belirtiyor. Domatesin bozulmuş olmadığını, yalnızca iç dokusunun alışılmadık bir formda geliştiğini ifade eden uzmanlar, “Endişe edilecek bir durum yok” uyarısını yaptı.