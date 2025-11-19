Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Marketten domates diye aldı evde çilek çıktı: Görünce şoka uğradı

Marketten domates diye aldı evde çilek çıktı: Görünce şoka uğradı

08:2219/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Türkiye’de bir vatandaşın marketten aldığı domatesi kesince karşılaştığı görüntü sosyal medyada büyük şaşkınlığa sebep oldu. Domatesin içinden çileğe benzeyen kırmızı, taneli yapı merak konusu olurken, uzmanlar bu durumun gerçek nedenini açıkladı.

Market alışverişi sırasında alınan bir domatesin içinden çıkan görüntü kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Domatesi kesen vatandaş, iç kısmında çileğe benzeyen kırmızı, taneli bir yapı görünce o anları kaydedip paylaştı. “Domatesin içinden çilek mi çıkar?” yorumları çok geçmeden platformları doldurdu.

UZMANLAR GERÇEĞİ AÇIKLADI

Uzmanlara göre bu ilginç görüntünün ardında herhangi bir anormallik yok.

Domatesin içerisindeki çileğe benzetilen yapı aslında tohumların bir arada yoğunlaşması ve jelatinimsi dokunun doğal yapısı. Bazı domates türlerinde ya da saklama koşullarında, tohumların bulunduğu jel dokusu yoğunlaşarak çilek görünümlü bir şekle dönüşebiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR TEHLİKE YOK

Gıda uzmanları, bu durumun doğal bir oluşum olduğunu ve tüketim açısından herhangi bir risk taşımadığını belirtiyor. Domatesin bozulmuş olmadığını, yalnızca iç dokusunun alışılmadık bir formda geliştiğini ifade eden uzmanlar, “Endişe edilecek bir durum yok” uyarısını yaptı.

#Domates
#Çilek
#Market
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 19 KASIM: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?