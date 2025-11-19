Marketten domates diye aldı evde çilek çıktı: Görünce şoka uğradı

Türkiye’de bir vatandaşın marketten aldığı domatesi kesince karşılaştığı görüntü sosyal medyada büyük şaşkınlığa sebep oldu. Domatesin içinden çileğe benzeyen kırmızı, taneli yapı merak konusu olurken, uzmanlar bu durumun gerçek nedenini açıkladı.
Market alışverişi sırasında alınan bir domatesin içinden çıkan görüntü kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Domatesi kesen vatandaş, iç kısmında çileğe benzeyen kırmızı, taneli bir yapı görünce o anları kaydedip paylaştı. “Domatesin içinden çilek mi çıkar?” yorumları çok geçmeden platformları doldurdu.
UZMANLAR GERÇEĞİ AÇIKLADI
Uzmanlara göre bu ilginç görüntünün ardında herhangi bir anormallik yok.
Domatesin içerisindeki çileğe benzetilen yapı aslında tohumların bir arada yoğunlaşması ve jelatinimsi dokunun doğal yapısı. Bazı domates türlerinde ya da saklama koşullarında, tohumların bulunduğu jel dokusu yoğunlaşarak çilek görünümlü bir şekle dönüşebiliyor.
GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR TEHLİKE YOK
Gıda uzmanları, bu durumun doğal bir oluşum olduğunu ve tüketim açısından herhangi bir risk taşımadığını belirtiyor. Domatesin bozulmuş olmadığını, yalnızca iç dokusunun alışılmadık bir formda geliştiğini ifade eden uzmanlar, “Endişe edilecek bir durum yok” uyarısını yaptı.