Muhabirin değişik bir tasarıma sahip kolyesini sorması üzerine iç çeken Mehmet Özgür, "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" dedi.





'Ben 2005 yılında bir evlat kaybettim. Burada göbek bağı var. Onu hep buramda taşıyorum. Şimdi Allah bize bir evlat daha verdi, onu da buramda (kalbini göstererek) taşıyorum. Öyle işte, hikayesi o' dedi.