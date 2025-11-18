Yeni Şafak
Ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün evlat acısı: 'Yıllar önce kaybettim'

08:3418/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Gözleri Karadeniz isimli dizide ve Sekizinci Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mehmet Özgür, kaybettiği evladıyla ilgili ilk kez konuştu.

Şimdilerde ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz'de Osman Maçari karakterine hayat veren Mehmet Özgür; Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya gibi isimlerle birlikte rol aldığı Sekizinci Aile dizisinin galasına katıldı.



Mehmet Özgür, aile hayatıyla ilgili de bugüne dek kimsenin bilmediği, oldukça hüzünlendiren bir detay paylaştı.




Muhabirin değişik bir tasarıma sahip kolyesini sorması üzerine iç çeken Mehmet Özgür, "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" dedi.


'Ben 2005 yılında bir evlat kaybettim. Burada göbek bağı var. Onu hep buramda taşıyorum. Şimdi Allah bize bir evlat daha verdi, onu da buramda (kalbini göstererek) taşıyorum. Öyle işte, hikayesi o' dedi.

#mehmet özgür
#evlat
#kayıp
