Merve Sena'nın engelli kaldığı iğne soruşturmasında doktora 4 yıl hapis talebi

BİLİRKİŞİ: ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

İddianamede, bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, tıp merkezi statüsünde olan bir merkezde 'Anafilaksi' (alerjik reaksiyon) tablosuna ilk müdahale işleminin daha efektif ve organize bir şekilde uygulanması gerektiği, uygulanan antibiyotik iğnesi sonrasında müşahede yapılabilecek bir alanda gözlem altında tutulması yerine hastanın bekleme salonuna gönderildiği belirtildi. 112 birimine haber verilmesi sırasında hastanın genel durumunun ve düşünülen tanıların tam izah edilmeyip ısrarla aspirasyondan bahsedilmediği, alerjik reaksiyon tablosuna değinilmediği ifade edildi. Hastada stabilizasyon sağlanmadan sadece kalp atımı sesi duyulması sonrasında 112 birimine teslim edildiği, sevk sırasında 112 ekiplerine uygulanan tıbbi müdahaleler ile ilgili çelişkili bilgiler verildiği ve sevki sağlanan hastaneye tıp merkezinde yapılan işlemlerle ilgili herhangi bir bilgilendirme notu verilmediği de raporda yer aldı. Raporda, tüm bunlar bütün halde değerlendirildiğinde tıp merkezinde yapılan acil müdahale sırasında ekibi yöneten çocuk hastalıkları uzmanı Dr. T.K.D.'nin özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kusurlu olduğu belirtildi.





İddianamede, şüpheli T.K.D'nin kusurlu hareketiyle mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmak suretiyle üzerine atılı 'Taksirle yaralamaya neden olma' suçunu işlediği belirtilerek, eylemine uyan suç kapsamında 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması talep edildi.