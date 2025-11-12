Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde üç gün yağış bekleniyor

"Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde yine yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle Samsun, Gaziantep, Kilis hattı boyunca yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde de yer yer karla karışık yağmur ve kar kendini gösterecek. Hafta sonuna bakıldığında bu yağışlı sistem cumartesi günü doğu kesimlere çekilecek.