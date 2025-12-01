Milyoner'de Trabzonspor sorusu: Yarışmacı ter döktü

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Sorunun değeri ise tam tamına 300 bin TL.
İşte sorunun cevabı.
Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
A.) Hüseyin Avni Aker
B.) Ahmet Suat Özyazıcı
C.) Ziya Songülen
D.) Ali Osman Ulusoy
Doğru seçenek D şıkkı Ali Osman Ulusoy olacak.