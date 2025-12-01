Milyoner'de Trabzonspor sorusu: Yarışmacı ter döktü

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Sorunun değeri ise tam tamına 300 bin TL.

3 /4 Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? A.) Hüseyin Avni Aker B.) Ahmet Suat Özyazıcı C.) Ziya Songülen D.) Ali Osman Ulusoy