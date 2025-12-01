Yeni Şafak
Milyoner'de Trabzonspor sorusu: Yarışmacı ter döktü

11:491/12/2025, Pazartesi
Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Sorunun değeri ise tam tamına 300 bin TL.

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında soruldu ve sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 

İşte sorunun cevabı.

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A.) Hüseyin Avni Aker

B.) Ahmet Suat Özyazıcı

C.) Ziya Songülen

D.) Ali Osman Ulusoy

Doğru seçenek D şıkkı Ali Osman Ulusoy olacak.

#Trabzonspor
#Kim Milyoner Olmak İster
#Soru
