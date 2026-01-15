Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. İşte yurdun dört bir yanından görüntüler...
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak ediliyor.
Çok sayıda kişi, camilerde saf tutup namaz kıldı, dua etti.
İSTANBUL
İstanbul'da Miraç Kandili, Fatih Camisi'nde ibadetle ve dualarla idrak edildi.
BURSA
Bursa'da Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camide kandil programları düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dualar etti.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de, Miraç Kandili dolayısıyla Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
EDİRNE
Edirne'de Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
OSMANİYE
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde Miraç Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi
BALIKESİR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Miraç Kandili, Hz. Ebubekir Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de, Miraç Kandili dolayısıyla Kemaliye Camisi'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
ELAZIĞ
Elazığ’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
MALATYA
Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
SİİRT
Siirt'te Miraç Kandili dolayısı ile Merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Bazı vatandaşlar camiye çocuklarıyla geldi.
ANKARA
Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar dua etti.
MARDİN
Mardin'de Miraç Kandili dolayısı ile Şakir Nuhoğlu Camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
SAMSUN
Samsun'da Miraç Kandili dolayısı ile Hz. Hatice Camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
KIRŞEHİR
Kırşehir'deki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
NİĞDE
Niğde'de Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Abdulhamithan Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi.
DÜZCE
Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.Gölyaka Merkez Camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı kerim okundu dualar edildi.
ŞANLIURFA
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti. Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
KİLİS
Kilis'te Miraç Kandili dolayısı ile Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.