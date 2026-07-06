Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ne gören gözünü ayırabiliyor ne de giden unutabiliyor: 50 metreden dökülüyor yazın bile buz kesiyor

Ne gören gözünü ayırabiliyor ne de giden unutabiliyor: 50 metreden dökülüyor yazın bile buz kesiyor

10:196/07/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Batı Toroslar'ın zirvesinde saklanan Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, kartpostalları aratmayan manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor. Yazın kavurucu sıcaklarında bile 12 dereceyi bulan buz gibi suyu, zümrüt yeşili görüntüsü ve yüzyıllardır dilden dile anlatılan efsanesiyle bölge, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan eşsiz bir doğa rotası olarak öne çıkıyor.

Antalya'nın Kaş ilçe sınırlarındaki Gömbe Yaylası'nda bulunan Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi hem dilden dile dolaşan efsaneleri hem de muhteşem doğasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. 

Akdağ'ın eteklerinden 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu ve hemen yanındaki Yeşilgöl, Torosların zirvesinde bölgeye hayat veriyor.


Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi’nde bulunan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi Akdağ'daki Uçarsu Şelalesi, hayran bırakıyor. Dağdan gelen kaynak ve Yeşilgöl’den gelen kaynağın birleşmesiyle oluşan, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu Şelalesi'nin suyu, kilometrelerce uzunluğundaki vadiyi aşarak Çayboğazı Barajı’na ulaşıyor. 

Binlerce kişi görmek için akın ediyor


Bölgedeki dağları kaplayan karların erimesiyle oluşan, Gömbe ile Elmalı ovalarına can veren ve geçen yıllarda tarihinde ilk kez tamamen kuruyan şelaleden akan suyun sıcaklığı, yaz aylarında bile 12 derece. Suyun havada uçuşup, beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak adlandırılan şelale, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Adını suyunun renginden alan, zümrüt yeşili rengiyle görenleri hayran bırakan Yeşilgöl ise dağların arasındaki görüntüsüyle doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. 

Dilden dile aktarılan efsane


Doğal güzelliğinin yanı sıra Uçarsu Şelalesi’nin dilden dile aktarılan bir de efsanesi bulunuyor. Efsaneye göre; Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde istediği bir parça ekmek kendisine verilmeyince Gömbe Mahallesi'ne geliyor. Abdal Musa, burada karşılaştığı çoban bir kızın elindeki tek ekmeği kendisiyle paylaşması üzerine bölgeyi kutsuyor. Abdal Musa’nın duasıyla Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na, kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Alevi inancına göre de kutsal sayılıyor.


'Burası cennetten bir vadi'


Ailesiyle birlikte Mersin'in Tarsus ilçesinden Uçarsu Şelalesi’ni ziyarete gelen Kadir Tapan, "Buraya dedelerimiz, annelerimiz önceden gelirdi. Onlar ihtiyarlayınca 15 seferdir biz geliyoruz. Bazen arabamızla geliyor, bazen tura katılıyoruz. Şu an Uçarsu’dan geliyorum. Geçen sene böyle güzellik yoktu, bu sene süper. Burası cennetten bir vadi. Yağışlar güzel olduğundan dolayı ağaçlarımız çok güzel, yemyeşil. Havası ve oksijeni ise bir başka" dedi.

#Uçarsu Şelalesi
#Yeşilgöl
#Antalya
#Kaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin kurasız konut kampanyası hangi ilçelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay il il liste