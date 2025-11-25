Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir: İşte arsa fiyatı en çok değerlenen 10 şehir

Türkiye'de arsa fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 35'in üzerinde artarken, yükseliş beklenmedik şehirlerde yoğunlaştı.
Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın 2025 yılı analizine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'deki iller yatırımcıya en yüksek getiriyi sağladı.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller, enflasyon karşısında değer kaybı yaşarken, Anadolu şehirlerinde arsa fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
Rapora göre, Türkiye genelinde arsa değerleri yükselse de şehirler arasında ciddi farklar gözlendi. Mega kentlerdeki artış oranları enflasyonun altında kalırken, yatırımcıların ilgisi Doğu ve Karadeniz illerine kaydı. Yeni sanayi alanları, lojistik projeler ve altyapı yatırımları, bu bölgelerde talebi artıran başlıca etkenler oldu
İŞTE ARSA DEĞERİ EN ÇOK ARTAN 10 İL
10. Trabzon
Karadeniz'in artan turizm potansiyeli değerleri yukarı taşıdı
9. Manisa
Sanayi yatırımlarındaki genişleme arsa piyasasını güçlendirdi.
8. Hakkari
Ulaşım projeleri ve ticaret hattındaki hareketlilik fiyatları artırdı.
7. Ardahan
Kentte arsa değerleri düzenli bir yükseliş gösterdi.
6. Van
Turizm ve ticaret hacmindeki büyüme fiyatlara yansıdı.
5. Bitlis
Konut ve arazi yatırımlarındaki yoğunluk güçlü bir ivme yarattı.
4. Ağrı
Yeni projeler ve yerleşim alanlarının gelişimi artışı destekledi.
3. Rize
Sahil ve yayla bölgelerine artan talep kenti ilk üçe taşıdı.
2. Şırnak
Kamu yatırımlarındaki artış fiyatları yukarı taşıdı.
1. Diyarbakır
Arsa değerlerindeki en yüksek artış burada gerçekleşti.