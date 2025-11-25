Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir: İşte arsa fiyatı en çok değerlenen 10 şehir

Rapora göre, Türkiye genelinde arsa değerleri yükselse de şehirler arasında ciddi farklar gözlendi. Mega kentlerdeki artış oranları enflasyonun altında kalırken, yatırımcıların ilgisi Doğu ve Karadeniz illerine kaydı. Yeni sanayi alanları, lojistik projeler ve altyapı yatırımları, bu bölgelerde talebi artıran başlıca etkenler oldu