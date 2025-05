Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'e sert mesaj: Eğer istersem çok canı acır

Dijital platformlarda yapılan projelere de değinen Kumbasar, "Bence proje iyi bir projeyse, güzel yazılmışsa hani ‘dijitalde daha rahatız, orada televizyonda kullanamadığımız cümleleri rahatça kurabiliyoruz" gibi bir rahatlık var belki ama şöylede bir şey var. İyi yazılmış ve iyi yapılmış bir projeyse bunun orada olmuş burada olmuş diye bir şey yok. Her yerde ses getirir, her yerde beğenilir, her yerde duyulur ve herkes tarafından seyredilir. Ben böyle düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.