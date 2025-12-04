Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Netflix'in Münevver Karabulut için hazırladığı belgesele annesi 'Hayır' dedi: Yayın durduruldu

Netflix'in Münevver Karabulut için hazırladığı belgesele annesi 'Hayır' dedi: Yayın durduruldu

08:064/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

3 Mart 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından canice katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cinayetinin anlatılacağı "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" belgeseli için anne Karabulut'un şikayetiyle mahkemeden durdurma kararı verildi.

Online film ve dizi platformu olan Netflix, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti üzerine "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adlı belgeseli için mahkemeden kritik bir karar çıktı.


Mahkeme, ilgili belgeselin tüm platformlarda yayınlanmasını durdurma kararı aldı.



Ekol TV'nin haberine göre; Netflix'te büyük ses getirmesi planlanan belgesel için Münevver Karabulut'un annesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, belgeselin yayınlanmamasını talep etti.



Anne Karabulut'un başvurusundan sonra yürütülen soruşturmada, mahkeme belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasını ihtiyati tedbir kararıyla durdurdu.



Mahkeme tarafından çıkarılan kararda, murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durumun oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.



#münevver karabulut
#cem garipoğlu
#netflix
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman, brüt - net 2026'da asgari ücret ne kadar olacak?