Netflix'in Münevver Karabulut için hazırladığı belgesele annesi 'Hayır' dedi: Yayın durduruldu

3 Mart 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından canice katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cinayetinin anlatılacağı "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" belgeseli için anne Karabulut'un şikayetiyle mahkemeden durdurma kararı verildi.
Online film ve dizi platformu olan Netflix, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti üzerine "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adlı belgeseli için mahkemeden kritik bir karar çıktı.
Mahkeme, ilgili belgeselin tüm platformlarda yayınlanmasını durdurma kararı aldı.
Ekol TV'nin haberine göre; Netflix'te büyük ses getirmesi planlanan belgesel için Münevver Karabulut'un annesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, belgeselin yayınlanmamasını talep etti.
Anne Karabulut'un başvurusundan sonra yürütülen soruşturmada, mahkeme belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasını ihtiyati tedbir kararıyla durdurdu.
Mahkeme tarafından çıkarılan kararda, murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durumun oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.