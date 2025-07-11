Ödemiş'teki yangında zarar gören hayvanlar Bursa'da emekli hayvan çiftliğinde tedavi ediliyor









'HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ VE MUTLU OLACAKLAR'





Yangında yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi bölgede kurdukları sahra çadırında yaptıklarını söyleyen Biçen, "Ödemiş'ten 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 3 kedi, 16 köpek, 2 civciv geldi. Orada kurtardığımız, yardıma muhtaç tüm canlarımızı alıp, buraya getirdik. Çok kötü durumda olan canlılarımız yok. Tabii ki yanan, yaralanan, dumana maruz kalan hayvanlarımız vardı. Sahra çadırındaki ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından buraya gönderildi. Burada müdahaleler ve tedaviler devam ediyor. Eşeklerimizden bir tanesi yanmıştı, bir tanesi dumana maruz kalmıştı, yine ayaklarında kısmi yanıklar vardı. Horozlarımızdan birisi kısmi yanmıştı, bir tanesinin ayağında kırık vardı. Keçilerimizde yanıklar vardı. Hepsinin tedavisi devam ediyor. Şu an burada mutlular. Sağlık durumları daha iyi. Her gün gerekli ilaçları ve

tedavileri alıyorlar. Her geçen gün daha iyi ve daha mutlu olacaklar" dedi.























































































































