Oğlu zorlanınca destek için annesi de hafız olmaya karar verdi: Annesine gözyaşlarıyla teşekkür etti

"Oğlumla ayetlerde buluştuk"





Yaptıkları uzun araştırmalar neticesinde Abdullah’ı Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’na kaydettirdiklerini söyleyen Büşra Keleş, oğlunun burada ortaokul eğitiminden geri kalmadan hafızlık eğitimi gördüğünü belirtti. Kursun hayata geçirilmesinde emeği olan kurum ve kişilere teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte oğluma sadece sözde değil, aynı şekilde ben de yaşayarak ona destek olabileceğimi düşündüm. Ben de evime yakın olan Seymen Hafızlık Kur’an Kursu’na yazıldım. Ben kursa başladım ve oğlumla birlikte ilerledik. Bu süreçte oğlumla birlikte ayetlerde buluştuk. Oğlum çok zorlandı ama hiçbir zaman ona ’Oğlum benim işim var, sen oku’ demedim. Birlikte oturduk okuduk, oğlum yaptı, ben dinledim. Amacımız Kur’an oldu, amacım çocuğumun hafızlığını bitirmek oldu. Elhamdülillah oğlum başardı. Şimdi ben de sınava gireceğim. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Allah önümüzü açsın, örnek olmayı nasip etsin. Allah sayılarımızı artırsın. Allah devletimizden de razı olsun."







