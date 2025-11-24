Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde ışık gösterisi

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Galata Kulesi'nde ışık gösterisi düzenlendi.
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde özel bir ışık gösterisi düzenlendi. Öğretmenler Günü'nün ruhuna uygun şekilde hazırlanan gösteri öğretmenlere duyulan saygı ve sevgiyi görsel bir şölene dönüştürdü.
'ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİM KALBİMİZDE EN MÜSTESNA YERDEDİR'
Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, İstanbul’un kalbi Galata Kulesi’nin önündeyiz. Güzel bir gösterimiz var. Tabiattaki olaylar ile birlikte öğretmenler günümüzü kutluyoruz. Öğretmenler öğrencilere sadece, Türkçe, matematik gibi dersleri değil, hayatı, güzelliği, erdemi, ahlakı ve fazileti öğreten, onlara içlerindeki potansiyeli farkına vardıran yüce kişilerdir...
Bu sebeple bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Tarihte, çevremizde gördüğümüz her başarılı olayın altında bir imza vardır, bu da öğretmenlerimizin imzasıdır. Çünkü öğretmenler insanın içindeki doğruyu ortaya çıkaran, onlara iyiyi, doğruyu öğreten, bunu yaşayan ve yaşatan, öğrenen ve öğreten kişidir. Hepimizin hayatında bir öğretmenimizin önemli bir dokunuşu vardır. Onun için öğretmenlerimiz bizim kalbimizde en müstesna yerdedir...
İnsanın en büyük şansı ve mutluluğu böyle güzel öğretmenlere denk gelebilmesidir. Onun için meslektaşlarımızın öğretmenler gününü kutlarım. Çalışkan ve başarılı öğrenciler yetiştirmemiz dileğiyle. Nice 24 kasımlar diliyorum" dedi.