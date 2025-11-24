Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde ışık gösterisi

Bu sebeple bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Tarihte, çevremizde gördüğümüz her başarılı olayın altında bir imza vardır, bu da öğretmenlerimizin imzasıdır. Çünkü öğretmenler insanın içindeki doğruyu ortaya çıkaran, onlara iyiyi, doğruyu öğreten, bunu yaşayan ve yaşatan, öğrenen ve öğreten kişidir. Hepimizin hayatında bir öğretmenimizin önemli bir dokunuşu vardır. Onun için öğretmenlerimiz bizim kalbimizde en müstesna yerdedir...