Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Osmanlı mezarlarında estetik detay: Kavuklar bakın neyi anlatıyor

Osmanlı mezarlarında estetik detay: Kavuklar bakın neyi anlatıyor

11:5130/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan asırlık Osmanlı mezarları, yürütülen koruma ve düzenleme çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Zamanla zarar gören mezar taşları onarılırken, Osmanlıca kitabeler günümüz Türkçesine çevrildi ve tarihi miras güvence altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, zamanla doğa şartları ve dış etkenler nedeniyle kırılan, toprağa gömülen veya yerinden düşen tarihi mezar taşları tek tek tespit ediliyor.


Büyükşehir ekipleri tarafından kırık mezar taşlarının onarımları yapılırken, temizlik ve bakım çalışmalarıyla ecdat yadigarı bu taşlar koruma altına alınıyor.

Kitabeler yapay zeka desteğiyle çözümleniyor


Yürütülen kapsamlı çalışma kapsamında düşen mezar taşları yeniden yerine yerleştiriliyor. Taşlar üzerinde yer alan Osmanlıca kitabeler ise uzmanlar ve yapay zeka desteğiyle günümüz Türkçesine çevriliyor. Mezarlığın düzenleme çalışmaları titizlikle sürdürülürken, burada yatan ecdadın kimlik bilgileri, görevleri ve tarihe bıraktıkları notlar da asırlar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Mezarlıkta yapılan incelemelerde Osmanlı döneminin estetik anlayışını yansıtan önemli detaylar dikkat çekiyor. "Kâtibi" ve "örfi" tipi kavuklar, mezarda yatan kişilerin devlet memuru veya ilmiye sınıfına mensup olduğunu gösteriyor.

Tel çit ile tam koruma


Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sanat eseri niteliği taşıyan bu mezar taşlarının dış etkenlerden, hayvan girişlerinden ve tahribatlardan korunması amacıyla mezarlık alanını tel çitlerle çevirdi.


Yapılan bu çalışma sayesinde aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan ecdat mirası, fiziksel olarak da güvenli alan içerisinde geleceğe aktarılmış oldu.

Karamürsel Çamdibi Mahallesi sakinleri, ecdat yadigarı mezarların sahipsiz kalmamasından duydukları memnuniyetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

#Osmanlı
#Kocaeli
#Karamürsel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİH AÇIKLAMASI 30 OCAK 2026: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? SSK, Bağ-Kur emekli fark ödeme tarihleri...