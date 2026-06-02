Otomobil fiyatları sert düştü: En ucuz araba fiyatları belli oldu

2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 7,40 oranında daraldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Mayıs ayında yüzde 22,55, otomobil pazarı yüzde 23,19 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 oranında daralma gösterdi.
İkinci el otomobil satışlarında da durgunluk görünüyor.
ABD-İran savaşının etkileri devam ederken otomobil üretiminde hammaddeye erişim zorlaşıp fiyatların artmasına rağmen markalar fiyatlarını minimal seviyede tutarak satış yapmak istiyor.
Otomobile olan ilginin azalması nedeniyle satışlar durma noktasına geldi. Bazı markalar fiyatlarını ya değiştirmiyor ya da liste fiyatı üzerinden devasa indirimler gerçekleştiriyor. Markaların bazıları da yeni fiyatlarını henüz açıklamadı.
İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium 2 milyon 131 bin 500 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 892 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2 milyon 165 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira
Togg V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 999 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1 milyon 470 bin lira
Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 999 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 699 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 525 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira
Cupra Leon 2 milyon 650 bin lira
Lexus LBX 3 milyon 5 bin lira
Fiat Panda La Prima 44 kWh Otomatik 1 milyon 440 bin lira
BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira