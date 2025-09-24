Özel kliniklerde 8 bin TL: Devlet hastanelerinde 188 TL’ye yapılmaya başlandı! Bakanlık onayı ile ilk kez Sivas’ta yapıldı

"Zirkonyum diş teknolojisini artık kolay ulaşılabilir hale getirmiş olduk"





Hastanede geçen ay bin 500 adet zirkonyum kaplama yapılarak kamu bütçesine 2 milyon TL’lik gelir sağlandığını ifade eden Başhekim Fuat Şen, "Bu sayıyı hem artıracağız hem de profesyonel hazırlayacağız. Daha önce ihale yoluyla yapılan bu hizmetin vatandaşlarımıza çok yüksek katkı payı ödemesinden devlet hastanelerinde yapılmadığından dolayı yüksek maliyetler oluşturuyordu. Kurulan bu laboratuvar sayesinde ödenen katkı payı büyük oranda azalmış olacak. Tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmuş oluyoruz ve piyasada 7 bin 500 - 8 bin TL arasında olan bu uygulamayı; emekliler 95 TL’ ye, çalışanlarımız da 188 TL civarında katkı payı ile hastanemizde yaptırmış olacak. Ağız içerisinden dijital ortamlarda ölçülerimizi alıp bilgisayarlara aktarma yapıyoruz. Daha sonra tasarlanan zirkonyum bloklarımızı kazıyıcı sistemle oluşturuyoruz. Oluşan protezleri fırınlarda pişirerek son halini alıyoruz. Renklendirme işlemleri sonrasında 48 saat içerisinde hastamıza teslim ediyoruz. Daha sağlıklı, doğal ve estetik dişler için zirkonyum diş teknolojisini artık kolay ulaşılabilir hale getirmiş olduk. Yurtdışından gelen vatandaşlara da bu hizmeti sunmuş oluyoruz. Tüm vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.