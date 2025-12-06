Rusya’da Osmanlı mutfağı 'Yunus Emre Sevgi Sofrası' ile tanıtıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, farklı coğrafyalardan Anadolu’ya taşınarak tarih boyunca Türk kültürüyle harmanlanan lezzetlerin yer aldığı Osmanlı mutfağı tanıtıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteği ile bir otelde “Yunus Emre Sevgi Sofrası” programı düzenlendi. Misafirlere bademli terbiyeli tavuk çorbası, fava, mastabe, fıstıklı, kuş üzümlü, zeytinyağlı dolma, pastırmalı börek, terkib-i seferceliyye (Osmanlı usulü etli ayva), Kestaneli Dane-i Bulgur (kestaneli bulgur pilavı), sumak soslu yeşil salata, güllaç ve şerbet servis edildi.