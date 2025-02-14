Günümüzde pek çok küresel özel gün ve etkinlik, dünyanın farklı bölgelerinde yaygın şekilde kutlanıyor. Ancak bu kutlamaların bazıları, İslam inancına ve Müslüman kültürüne uygun olmayan unsurlar içerebiliyor. Bugün ülkemizde de birçok marka tarafından alışveriş ve etkinlikler için özendirilen 14 Şubat. Peki, bir papazın ölüm yıl dönümü nasıl oldu da ‘Sevgililer Günü’ ile bir kutlama günü haline geldi. İşte 14 Şubat’ın pek de bilinmeyenleri…
Özellikle Batı kaynaklı kutlamalar arasında yer alan bazı günler, İslam’ın inanç ve ibadet anlayışıyla örtüşmeyen unsurlar barındırabiliyor. Örneğin, kökeninde farklı inanç sistemlerine dayanan ya da tüketime teşvik eden bazı etkinlikler, İslam’ın sade yaşam ve bilinçli harcama prensibiyle bağdaşmıyor.
Son yıllarda özellikle Müslüman ülkelerde, küreselleşen bu kutlamaların yaygınlaşması için bilinçli çalışmalar yapılıyor. Aileler ve eğitimciler ise, çocukları bilinçli bir şekilde yetiştirerek, onların kendi kültür ve inançlarına uygun değerleri benimsemelerine yardımcı olmayı hedefliyor.
Bugün ülkemizde de birçok marka tarafından alışveriş ve etkinlikler için özendirilen 14 Şubat.
Peki, bir papazın ölüm yıl dönümü nasıl oldu da ‘Sevgililer Günü’ ile bir kutlama günü haline geldi.
İşte 14 Şubat’ın pek de bilinmeyenleri…
Eski Roma’da 14 Şubat günü bütün Roma halkı için önemli bir gündü. Çünkü bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno’ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu. Bu günü takip eden 15 Şubat gününde ise Lupercalia Bayramı başlıyordu.
ÇEKİLİŞLE EVLENİYORLARDI
Bayram halkın genç nüfusu için büyük önem taşıyordu. Gençler sadece bu bayram süresince birbirlerinin partneri oluyorlardı. Hangi genç kadının hangi genç erkek ile bir çift oluşturacağı eski bir gelenek olan ve Lupercalia Bayramı’nın arife günü yapılan bir çekiliş ile belli oluyordu.
Romalı genç kızlar, isimlerini küçük kağıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza koyuyorlardı. Genç Romalı erkekler ise kavanozdan bu kağıtları çekerek üzerinde hangi kızın ismi yazıyorsa o kızla bayram eğlenceleri boyunca beraber oluyorlardı. Bu birliktelikler birbirine âşık olan çiftler için bayram süresinin dışına taşıp genellikle evlilikle sonlanıyordu.
İmparator 2. Claudius, Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.
AZİZ VALENTİNE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Aziz Valentine de Claudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat’ı Hıristiyan mezarlığına gömüldü.
PUTPEREST TANRILAR İÇİN KUTLUYORLARDI
Aynı zamanlarda Roma’daki putperestler, şubat ayı içinde kutlanan Lupercalia Bayramı’nı kendi putperest tanrıları için kutluyorlardı. Bayram öncesi yapılan geleneksel çekilişi ise seremoniye bağlı kalarak kendileri için uygulamaya başladılar. Hıristiyan Kilisesi’nin ilk kurulduğu yıllarda hizmet veren papazlar bu törenlerin, özellikle de evlenmemiş gençlerin putperestler ile birlikte anılmasından rahatsız oldukları için bir çözüm buldular. Bu gençlerin isimlerinin azizlerle birlikte anılmasını istedikleri için Lupercalia Bayramı’nın başladığı günü “Aziz Valentine Günü” olarak kutlamaya başladılar.
Bazı kaynaklara göre bu özel günün kutlanma sebebi Hıristiyanlığı seçtiği ve bu inancından vazgeçmediği için öldürülen Romalı Aziz Valentine.
14 Şubat 270 yılında ölen Valentine’nin ölüm günü o günden sonra Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlanmış.