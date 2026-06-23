Soda şişeleri neden yeşil? Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Sonuç olarak maden sularının yeşil şişelerde satılması rastgele verilmiş bir tasarım kararı değil. Bu renk, ürünü ışığın olumsuz etkilerinden korumaya yardımcı olan işlevsel bir tercih. Yine de bir maden suyunun kalitesini yalnızca şişesinin rengine bakarak anlamak mümkün değil. Asıl belirleyici olan; kaynağı, mineral içeriği ve doğru saklama koşulları. Bir dahaki market ziyaretinizde raftaki yeşil şişelere baktığınızda artık onları sadece bir tasarım tercihi olarak görmeyeceksiniz.