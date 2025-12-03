Tapu sahipleri için bu yıl zorunlu: Bilmeyenlerin işlemi yapılmayacak

Tapu işlemlerinde sahteciliğin önüne geçilmek adına 1 Ocak 2025 yılında başlatılan çipli kimlik ve parmak izi doğrulama zorunluluğuna aşırı talep var. Aradan geçen aylarda uygulamanın nasıl işlediği, kimlerin işlem yaptırırken sorun yaşadığı araştırılan konular arasında yer aldı.
Türkiye genelin tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu olan elektronik kimlik doğrulama sistemi, tapu güvenliğini artırmak için uygulanmaktadır.
Artık tapu devri, satış, bağış ya da ipotek gibi tüm işlemlerde vatandaşların çipli kimlik ve parmak izi doğrulaması zorunludur.
Uygulamanın esas amacı, kimlik sahteciliğini ve dolandırıcılık girişimlerinin önünü kesmektir.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Vatandaş işlemi esnasında birkaç basit adımı takip ederek süreci noktalayabiliyor. İşte o süre:
ÇİPLİ KİMLİK KARTI OKUYUCUYA TAKILIYOR
Tapu memuru, yeni nesil T.C. Kimlik Kartı'nı doğrulama cihazının yuvasına yerleştiriyor. Kartın içindeki temassız çip, kimlik bilgilerini şifreli ve güvenli bir şekilde sisteme aktarıyor.
VATANDAŞIN PARMAK İZİ TARAMA İŞLEMİ
İşlemi yaptıran kişiden, cihaz ekranında beliren yönergeleri takip ederek parmak izini vermesi isteniyor. Bu adım, doğrulamanın en önemli ve hassas aşamasıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİLERİ İLE EŞLEŞTİRME
Cihazdan alınan parmak izi ve çip verileri, saniyeler içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün merkezi veri tabanıyla eşleştiriliyor.Uyuşmazlık Durumunda İşlem Otomatik Olarak Durduruluyor
UYUŞMAZLIK DURUMUNDA İŞLEM ANINDA DURUYOR
Bilgiler doğrulanmazsa işlem sistem tarafından otomatik olarak engelleniyor ve tapu işlemi devam etmiyor. Bu yönüyle uygulama, hem vatandaşın mal varlığını hem de devlet kayıtlarının güvenliğini koruyor.
İŞLEM YAPILMAYAN DURUMLAR
Eski tip kimlik kartı ile gelenler işlem yaptıramaz. Parmak izi kaydı bulunmayan kişilerin doğrulama süreci uzar. Kimlik kartı yıpranmış veya çip hasarlıysa sistem kimliği okumuyor.
Parmak izi okutmayı reddeden vatandaşın işlemi otomatik olarak iptal ediliyor. Uygulamadan dolayı birçok vatandaş işlem esnasında geri dönebiliyor.
Uzmanlar, tapu müdürlüğüne gitmeden önce kimlik kartının sağlamlığının kontrol edilmesini öneriyor.
NEDEN ZORUNLU?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son yıllarda artan kimlik sahteciliği sebebiyle bazı vatandaşların mağdur olduğunun altını çizerek bu sistemin zorunlu hale getirildiğini duyurdu.
Elektronik kimlik doğrulama sistemi sayesinde:
Sahte kimlikle tapu devri yapılamıyor,
Vekâletle dolandırıcılığın önüne geçiliyor,
İşlem yapan kişinin gerçek kişi olup olmadığı anında teyit ediliyor.