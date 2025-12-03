Tapu sahipleri için bu yıl zorunlu: Bilmeyenlerin işlemi yapılmayacak

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA İŞLEM ANINDA DURUYOR

Bilgiler doğrulanmazsa işlem sistem tarafından otomatik olarak engelleniyor ve tapu işlemi devam etmiyor. Bu yönüyle uygulama, hem vatandaşın mal varlığını hem de devlet kayıtlarının güvenliğini koruyor.