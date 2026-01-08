Tarihte yeni bir sayfa: Boyları dört metreyi buluyor, Türk milletinin tapu senedi sayılıyor

'TARİHİ BİR VESİKA OLARAK ÇOK ÖNEM İFADE EDECEK'





Mezarlık alanında yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Kaşdemir, "Şu ana kadar 100 dönümlük alandaki çalışmalarımızın dörtte üçünü tamamladık. Yakın zamanda alanın tamamını ihya ederek buradaki Türk mezarlığını bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde burası çok önemli bir ziyaret noktası olacak. Çanakkale Savaşları sonrası şehitliklerin yanı sıra, 1300'lü yıllardaki Türk varlığının ortaya çıkması tarihi bir vesika niteliği taşıyor. Her bir mezara büyük bir titizlikle yaklaşıyoruz. Tamamlandığında Trakya topraklarında, Ahlat benzeri tarihi bir Türk mezarlığı ortaya çıkmış olacak" dedi.