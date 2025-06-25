Tatvan sahilinde mikrobiyalit ve adacıklar ortaya çıktı

Prof. Dr. Aydın, "Hidrolojik dengenin bozulması, özellikle kar örtüsü ve yeraltı suyu gibi gecikmeli akış kaynaklarının azalmasıyla ilişkilidir. Atmosferik ısınmayla birlikte sıcak hava kuşakları kuzeye kaymakta; bu da kar örtüsünün erken erimesine ve yağışların yüzeysel akışa dönüşmesine neden olmaktadır. Böylece yeraltı suyu beslenmesi azalır, buharlaşma artar ve su kaynakları daha fazla baskı altına girer" dedi.



