Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tatvan sahilinde mikrobiyalit ve adacıklar ortaya çıktı

Tatvan sahilinde mikrobiyalit ve adacıklar ortaya çıktı

10:0925/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte mikrobiyalit oluşumları ve küçük adacıklar gün yüzüne çıktı. Uzmanlar, bu doğa olayının arkasında yatan temel sebebin iklim değişikliği ve bozulan hidrolojik denge olduğunu belirtti.

Van Gölü kıyısında yer alan Adabağ köyü yakınlarında su seviyesindeki belirgin düşüş, bölge halkının ve doğa gözlemcilerinin dikkatini çekti.


Daha önce su altında olan mikrobiyalitler ve benzeri yapılar ile irili ufaklı adacıkların ortaya çıkması, bölgedeki kuraklık etkisini gözler önüne serdi.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hidrolik Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, su seviyesindeki düşüşün ana nedeninin iklimsel faktörler olduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Aydın, "Hidrolojik dengenin bozulması, özellikle kar örtüsü ve yeraltı suyu gibi gecikmeli akış kaynaklarının azalmasıyla ilişkilidir. Atmosferik ısınmayla birlikte sıcak hava kuşakları kuzeye kaymakta; bu da kar örtüsünün erken erimesine ve yağışların yüzeysel akışa dönüşmesine neden olmaktadır. Böylece yeraltı suyu beslenmesi azalır, buharlaşma artar ve su kaynakları daha fazla baskı altına girer" dedi.


Van Gölü Havzası'nın kapalı bir sistem olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, bu tür havzaların yağış rejimindeki değişimlere karşı oldukça hassas olduğunun altını çizen Aydın, "Tarih boyunca Van Gölü'ndeki su seviyesi değişimleri; volkanik, tektonik, iklimsel ve hidrojeolojik faktörlere bağlı olabilir. Ancak son yıllarda gözlenen ciddi düşüşlerin ana nedeni, iklim değişikliğine bağlı olarak artan hidrometeorolojik dengesizliklerdir" ifadelerini kullandı.

#Bitlis
#Tatvan
#Van Gölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMUYA 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Hangi kurum hangi kadroları açtı? Başvurular ne zaman bitiyor?