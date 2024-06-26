Telefonun pil ömrünü 2 katına çıkarıyor: Şarj ederken bunu mutlaka yapın

Telefonunuzu şarj ederken yapılan en büyük hataların başında ise telefonu aynı anda kullanmak gelir. Telefonun pili dolarken bir yandan da telefonla uğraşmak pil sağlığını olumsuz etkiler. Bu durum telefonun şarj olma süresinin uzamasına ve pilinin daha hızlı bitmesine neden olabilir.