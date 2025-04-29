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TEM Otoyolu'nda hurda yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda hurda yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

12:3629/04/2025, Salı
DHA
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<p>Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.</p>
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişinde hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför Msutafa Ö., yaralandı. TIR'dan otoyola saçılan hurdaları kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Mustafa Ö. idaresindeki 42 ARN 516 kupa plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak 100 metre sürüklenip, bariyerlerin üzerine devrildi.

Dorsedeki hurdalar otoyolun İstanbul istikametine saçıldı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 şeritli otoyolda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, TIR ve hurdaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yaralanan TIR şoförü Mustafa Ö.'ye ambulansta müdahale edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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