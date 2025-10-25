Terör yüzünden 19 yıl sonra döndükleri köyde ailesiyle yalnız yaşıyor: Yılda 2 buçuk ton bal üretiyor





ÖZEL İZİNLE GİTTİKLERİ KÖYE ARTIK RAHATÇA ULAŞIYORLAR









Eşi ve 5 çocuğunun da destek verdiği Akkoyun, zengin bitki örtüsüne sahip köyde yılda 2,5 ton bal üretme kapasitesine ulaştı. Ailesiyle yalnız kaldığı köyde doğayla iç içe bir yaşam süren Akkoyun, havaların soğumasıyla bu yılın bal hasadını yaptı.





Akkoyun, eşi ve 5 çocuğuyla köyde huzur içinde yaşadıklarını söyledi. Sarp dağlar arasında yer alan ve ulaşımın güçlükle sağlandığı köylerinin 1993'te terör olayları nedeniyle boşaltıldığını anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:





"Köyümüz bir süre boş kaldı. Ailemin geçimini sağlamak için köye dönüş yaptım. Kendi imkanlarımızla arazilerimizi değerlendirmeye çalıştık. Daha önce güvenlik nedeniyle yasaktı, böyle rahat gidip gelemiyorduk. Özel izin alıyorduk. 2012'de köyümüzün yolu yapılınca betondan bir ev inşa ettim. Ondan sonra tarlalarımızı ektik. Buranın balı çok güzel olduğu için evimizi yaptıktan sonra arıcılığa başladım. Şimdi 500'e yakın karakovan ve fenni kovanımız var. Ailece arılara bakarak geçimimizi sağlıyoruz."











