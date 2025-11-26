Terziliğin altın çağı geride kaldı zanaat tadilata dönüştü: 'En son 6 ay önce ceket diktim'





'EN SON 6 AY ÖNCE CEKET DİKTİM'





Özel dikimin yok denecek kadar azaldığını aktaran Uslucan, "Eskisi gibi takım elbise siparişleri gelmiyor. Hâlâ meraklısı var ama ekonomik şartlar uygun değil. Şu anda mesleği tadilatlarla sürdürmeye çalışıyoruz. Açık konuşmak gerekirse sanatımızın geleceği için çok umutlu değilim. En son 6 ay önce bir ceket diktim. Müşteri tekrar diktirmek istedi ama fiyat nedeniyle vazgeçti. Bugün bir takım elbise dikimi 15–20 bin TL arasında değişiyor ve vatandaşın buna ulaşması zor. Bundan sonra biz de sanırım hazır giyime yönelmek zorunda kalacağız" diye konuştu.











