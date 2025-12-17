Avustralya’da başlayıp kısa sürede İngiltere ve İspanya’da hastaneleri zorlayan mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü, Türkiye’de de yakından izlenmeye başladı. Kamuoyunda “süper grip” olarak adlandırılan bu erken dalga, yeni bir virüs olmamasına rağmen yüksek bulaşıcılığı ve ani halsizlikle yatağa düşüren etkisiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, sürecin Kovid dönemini hatırlattığını belirterek özellikle önümüzdeki aylara işaret etti.