Tıpkı kovid gibi… Hızlı bulaşıyor anında yatağa düşürüyor: Kritik tarih açıklandı; maskeler geri mi gelecek?

16:0917/12/2025, Çarşamba
Avrupa’da erken başlayan ve “süper grip” olarak adlandırılan H3N2 dalgası hızla yayılıyor. Uzmanlara göre virüs 1–3 gün içinde belirtiler veriyor, ilk günlerde bulaştırıcılığı zirveye çıkıyor. 2026 Mart ayı işaret edilirken, Kovid’i hatırlatan tablo maske tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Avustralya’da başlayıp kısa sürede İngiltere ve İspanya’da hastaneleri zorlayan mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü, Türkiye’de de yakından izlenmeye başladı. Kamuoyunda “süper grip” olarak adlandırılan bu erken dalga, yeni bir virüs olmamasına rağmen yüksek bulaşıcılığı ve ani halsizlikle yatağa düşüren etkisiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, sürecin Kovid dönemini hatırlattığını belirterek özellikle önümüzdeki aylara işaret etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde öksürük, hapşırık ve halsizlik şikâyetlerinde belirgin artış yaşandığını belirterek, vatandaşların en çok “Bu grip mi, soğuk algınlığı mı yoksa Kovid mi?” sorusuna yanıt aradığını söyledi. Özkaya, bu yıl gribin normalden daha erken başladığını ve kapalı, kalabalık ortamlarda hızla yayıldığını vurguladı.

“Süper grip yeni bir virüs değil”


“Süper grip” ifadesinin yeni bir virüsü tanımlamadığını belirten Prof. Dr. Özkaya, “Bu yıl influenza A(H3N2) virüsünün mutasyona uğramış bir formu dolaşımda. Bazılarının ‘alt sınıf K’ olarak adlandırdığı bu tür, daha bulaşıcı ancak mevcut grip aşıları hâlâ etkili” dedi.

Özkaya, soğuk havanın tek başına hastalık yapmadığını, asıl riskin kapalı ve kalabalık alanlar olduğunu vurgulayarak, okullar ve üniversite yurtlarının bulaş açısından kritik ortamlar haline geldiğini söyledi.

Nasıl bulaşıyor? İlk 3–5 gün kritik


Uzmanlara göre H3N2 grip virüsü;

Öksürme ve hapşırma sırasında yayılan damlacıklarla

Hasta kişilerin konuşurken saçtığı aerosol parçacıklarıyla

Virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya göze temasla kolaylıkla bulaşıyor.

Virüsün bulaştırıcılığı ilk 3–5 gün içinde en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu nedenle belirtiler başlar başlamaz evde kalınması büyük önem taşıyor.



Belirtiler kaç günde ortaya çıkıyor?


H3N2’de kuluçka süresi kısa. Belirtiler genellikle:

1 ila 3 gün içinde başlıyor

Bazı vakalarda 24 saatten kısa sürede şiddetli tablo gelişebiliyor

Birçok hasta, “akşam iyiydim, sabah yataktan kalkamadım” hissini yaşadığını ifade ediyor.



En sık görülen semptomlar


Uzmanlara göre H3N2’nin belirtileri klasik griple aynı ancak daha ani seyrediyor:

Ani başlayan yüksek ateş

Şiddetli kas ve eklem ağrıları

Yoğun halsizlik ve bitkinlik

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Üşüme ve titreme

Bazı vakalarda bulantı ve kusma

Özellikle ilk 48 saat içinde hastaların büyük bölümü günlük yaşamını sürdüremeyecek kadar halsiz hale geliyor.


4 yılda bir salgın döngüsü uyarısı


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, influenzanın yaklaşık 4 yılda bir mutasyon geçirerek bulaşıcılığını artırdığına dikkat çekerek, “2022’de son Kovid dalgasını gördük. 2026 Mart ayına yaklaşırken, hem mutajen influenza hem de insana evrimleşmiş koronavirüslerin tipik salgın dönemine giriyoruz” uyarısında bulundu.


Maskeler geri mi gelecek?


Uzmanlara göre şu aşamada zorunlu bir maske uygulaması bulunmuyor. Ancak bulaşıcılığın artması, özellikle hasta kişilerin maske takmasını, kalabalık ortamlardan kaçınmasını ve hijyen kurallarına daha sıkı uymasını yeniden gündeme getiriyor.

Yetkililerden son değerlendirme


Sağlık otoriteleri ise grip vakalarının yakından takip edildiğini, H3N2’nin mevsimsel bir varyant olduğunu ve sürecin kontrol altında izlendiğini belirtiyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle salgın riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çekiyor.

