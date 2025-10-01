Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tokat ve Ordu arasındaki Cimban Yaylası Alpler'i andırıyor: Yayla evleri ve buz gibi sularıyla ziyaretçilerini bekliyor

Tokat ve Ordu arasındaki Cimban Yaylası Alpler'i andırıyor: Yayla evleri ve buz gibi sularıyla ziyaretçilerini bekliyor

11:091/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Tokat ile Ordu sınırında yer alan Cimban Yaylası, İsviçre Alpleri’ni andıran manzarası, geleneksel yayla evleri ve buz gibi kaynak sularıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yer alan Cimban Yaylası, yemyeşil doğası ve benzersiz manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Taş temelli ahşap yapılarıyla dikkat çeken geleneksel yayla evleri bölgenin otantik atmosferini yansıtırken, Alpler’i andıran görüntüsü doğa everleri kendine hayran bırakıyor.

Yaylanın en dikkat çeken noktalarından biri olan Gülleyik Tepesi’nde oluşturulan piknik alanı, yaylayı adeta ayaklar altına sererek misafirlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlık alanlardan çıkan soğuk kaynak suları ise yaz aylarında vatandaşları serinletiyor. Doğa tutkunlarının rotasına girmeye aday olan Cimban Yaylası, hem manzarası hem de doğal kaynaklarıyla keşfedilmeyi bekliyor.





Bölgeye akrabaları ile piknik yapmaya gelen Azamet Erdem, "Kendi şahsi fikrim manzarası İsviçre Alpleri’ne benziyor. Keşfedilmeyi bekliyor. 70-80 yıllık ahşap yayla evleri, suyu ve manzarasıyla dikkat çekiyor. Karşı taraflar Ordu iline aitken, bizim olduğumuz bölge Tokat iline aittir. Turistlerin mutlaka buraya gelerek görmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.












#tokat
#ordu
#yayla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi tutarları güncellendi: Evlilik kredi destek başvurusu şartları neler?