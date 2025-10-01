Tokat ve Ordu arasındaki Cimban Yaylası Alpler'i andırıyor: Yayla evleri ve buz gibi sularıyla ziyaretçilerini bekliyor

Tokat ile Ordu sınırında yer alan Cimban Yaylası, İsviçre Alpleri’ni andıran manzarası, geleneksel yayla evleri ve buz gibi kaynak sularıyla ziyaretçilerini mest ediyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yer alan Cimban Yaylası, yemyeşil doğası ve benzersiz manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Taş temelli ahşap yapılarıyla dikkat çeken geleneksel yayla evleri bölgenin otantik atmosferini yansıtırken, Alpler’i andıran görüntüsü doğa everleri kendine hayran bırakıyor.
Yaylanın en dikkat çeken noktalarından biri olan Gülleyik Tepesi’nde oluşturulan piknik alanı, yaylayı adeta ayaklar altına sererek misafirlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlık alanlardan çıkan soğuk kaynak suları ise yaz aylarında vatandaşları serinletiyor. Doğa tutkunlarının rotasına girmeye aday olan Cimban Yaylası, hem manzarası hem de doğal kaynaklarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Bölgeye akrabaları ile piknik yapmaya gelen Azamet Erdem, "Kendi şahsi fikrim manzarası İsviçre Alpleri’ne benziyor. Keşfedilmeyi bekliyor. 70-80 yıllık ahşap yayla evleri, suyu ve manzarasıyla dikkat çekiyor. Karşı taraflar Ordu iline aitken, bizim olduğumuz bölge Tokat iline aittir. Turistlerin mutlaka buraya gelerek görmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.