TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en nadir kız ve erkek isimleri açıklandı

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ

TÜİK verilerine göre Türkiye'de zirvede yer alan ve en yaygın kullanılan erkek ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle Mehmet oldu.





Mehmet ismini, 1 milyon 57 bin 634 kişinin taşıdığı Mustafa ve 857 bin 105 kişiyle Ahmet adı izledi.





En çok kullanılan erkek isimleri listesinin devamı ise şu sayısal verilerle sıralandı:

-Ali: 736 bin 478 kişi

-Hüseyin: 571 bin 822 kişi

-Hasan: 531 bin 386 kişi

-Murat: 527 bin 648 kişi

-Yusuf: 526 bin 127 kişi

-İbrahim: 505 bin 52 kişi

-İsmail: 434 bin 992 kişi