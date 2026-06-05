TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en nadir kız ve erkek isimleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de yalnızca 1 kişide bulunan nadir isimler belli oldu. Son hazırlanan rapora göre sadece bir kişide bulunan isim kombinasyonları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en nadir isimleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son nüfus verileri, ülke genelinde popüler olan ve neredeyse hiç duyulmamış isimlerin haritasını çıkardı.
TÜRKİYE'NİN EN NADİR KIZ İSİMLERİ
Nüfus kayıtlarından elde edilen güncel verilere göre, ebeveynlerin kız çocukları için tercih ettiği bazı özel isim kombinasyonları Türkiye genelinde başka hiçbir kişide bulunmuyor.
Eşi benzeri olmayan bu en nadir kız isimleri şu şekilde kayıtlara geçti:
-Azra Akel
-Elif Evin
-Irmak Dila
TÜRKİYE'NİN EN NADİR ERKEK İSİMLERİ
Erkek bebeklere konulan isimlerde de geleneksel ve modern çizgileri bir araya getiren ve ülke genelinde tek olan tercihler öne çıkıyor.
TÜİK raporuna göre Türkiye'de başka hiçbir erkekte bulunmayan, yalnızca birer kişinin taşıdığı en nadir erkek isimleri şunlar oldu:
-Kerem Akil
-Kağan Celal
Kayıtlarda bu isim kombinasyonlarının ülke genelinde benzersiz olduğu belirtildi.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ
TÜİK verilerine göre Türkiye'de zirvede yer alan ve en yaygın kullanılan erkek ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle Mehmet oldu.
Mehmet ismini, 1 milyon 57 bin 634 kişinin taşıdığı Mustafa ve 857 bin 105 kişiyle Ahmet adı izledi.
En çok kullanılan erkek isimleri listesinin devamı ise şu sayısal verilerle sıralandı:
-Ali: 736 bin 478 kişi
-Hüseyin: 571 bin 822 kişi
-Hasan: 531 bin 386 kişi
-Murat: 527 bin 648 kişi
-Yusuf: 526 bin 127 kişi
-İbrahim: 505 bin 52 kişi
-İsmail: 434 bin 992 kişi
TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN KADIN İSİMLERİ
Kadın nüfusunda en çok kullanılan isimlerin ilk sırasında 1 milyon 152 bin 158 kişinin taşıdığı Fatma yer aldı.
Fatma adını, 906 bin 873 kişiyle Ayşe ve 776 bin 708 kişiyle Emine takip etti.
Ülke genelinde en fazla öne çıkan diğer kadın isimleri ve kişi sayıları şu şekilde sıralandı:
-Hatice: 709 bin 426 kişi
-Zeynep: 707 bin 953 kişi
-Elif: 556 bin 208 kişi
-Meryem: 320 bin 576 kişi
-Merve: 293 bin 380 kişi
-Zehra: 268 bin 716 kişi
-Esra: 248 bin 211 kişi