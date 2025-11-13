Türk pasaportuyla gidilebilecek ülkeler

NTV'nin haberine göre, Türk vatandaşları, 2025 itibarıyla 70’ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle seyahat edebiliyor. Özellikle Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi Avrupa rotaları, 90 güne kadar vizesiz kalış imkanı sunarken; Latin Amerika ve Asya’daki birçok ülke de yılbaşı tatili için cazip seçenekler arasında yer alıyor. İşte Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyenler için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...