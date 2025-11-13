Türk pasaportuyla gidilebilecek ülkeler

Yeni Şafak
Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyen Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu.

NTV'nin haberine göre, Türk vatandaşları, 2025 itibarıyla 70’ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle seyahat edebiliyor. Özellikle Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi Avrupa rotaları, 90 güne kadar vizesiz kalış imkanı sunarken; Latin Amerika ve Asya’daki birçok ülke de yılbaşı tatili için cazip seçenekler arasında yer alıyor. İşte Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyenler için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

1-ANDORRA

Vizesiz (Doğrudan seyahat imkânı bulunmadığından İspanya ya da Fransa üzerinden gidilmesi gerekir.) 90 Gün

2-ARNAVUTLUK

Avrupa, Vizesiz, 90 Gün

3-AZERBAYCAN

Vizesiz, 90 Gün

4-BELARUS

Vizesiz, 30 Gün

5-BOSNA-HERSEK

Vizesiz, 90 Gün

6-GÜRCİSTAN

Vizesiz, 360 Gün

7-KOSOVA

Vizesiz, 90 Gün

8-KUZEY MAKEDONYA

9-MOLDOVA

Vizesiz, 90 Gün

10-SIRBİSTAN

Vizesiz, 90 Gün

11-UKRAYNA

Vizesiz, 90 Gün

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK DİĞER ÜLKELER

1. Angola

2. Antigua ve Barbuda

3. Arjantin

4. Barbados

5. Belize

6. Bolivya

7. Botsvana

8. Brezilya

9. Britanya Virjin Adalar

10. Brunei

11. Cook Adaları

12. Dominika

13. Ekvador

14. El Salvador

15. Endonezya

16. Esvatini

17. Fas

18. Fiji

19. Filipinler

20. Guatemala

21. Hong Kong

22. Honduras

23. Güney Kore

24. İran

25. Jamaika

26. Japonya

27. KKTC

28. Katar

29. Kazakistan

30. Kırgızistan

31. Kolombiya

32. Kosta Rika

33. Küba

34. Libya

35. Lübnan

36. Makao

37. Malezya

38. Marshall Adaları

39. Mauritius

40. Moğolistan

41. Nikaragua

42. Niue

43. Özbekistan

44. Palau Cumhuriyeti

45. Panama, Kuzey

46. Paraguay

47. Peru

48. Saint Kitts

49. Saint Lucia

50. Saint Vincent ve Grenadinler

51. Samoa

52. Sao Tome ve Principe

53. Seyşeller

54. Singapur

55. Solomon Adaları

56. Surinam

57. Suriye

58. Şili

59. Tayland

60. Tunus

61. Trinidad ve Tobago

62. Tuvalu

63. Turks ve Caicos

64. Uruguay

65. Ürdün

66. Vanuatu

67. Venezuela

